Гамрот поделился, почему согласился на бой с соперником вне топ-15

Польский боец смешанных единоборств рассказал , почему принял бой сна турнире UFC Vegas 107, не входящим в топ-15 легковесов.

«Было сложно найти соперника. Я приехал во Флориду в январе. Я надеялся, что скоро смогу подраться, но в этот момент все, кто в рейтинге, были заняты, и я попросил UFC дать мне любой бой.

Если все заняты, дайте мне бойца без рейтинга. Мне все равно. Я хочу оставаться активным в этом году. Я хочу драться. Вот почему я дерусь с Людовитом Кляйном»

Гамрот занимает седьмую строчку в рейтинге легкого веса UFC. В предыдущем поединке поляк раздельным решением судей уступил Дэну Хукеру.