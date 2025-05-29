Гамрот поделился, почему согласился на бой с соперником вне топ-15

Матеуш Гамрот Фото: globallookpress.com
«Было сложно найти соперника. Я приехал во Флориду в январе. Я надеялся, что скоро смогу подраться, но в этот момент все, кто в рейтинге, были заняты, и я попросил UFC дать мне любой бой.
Если все заняты, дайте мне бойца без рейтинга. Мне все равно. Я хочу оставаться активным в этом году. Я хочу драться. Вот почему я дерусь с Людовитом Кляйном»
Гамрот занимает седьмую строчку в рейтинге легкого веса UFC. В предыдущем поединке поляк раздельным решением судей уступил Дэну Хукеру.