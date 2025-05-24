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    Роберт Уиттакер: Де Риддер неуклюжий боец, он просто идет вперед и бьет

    Бои ММА UFC Хамзат Чимаев Роберт Уиттакер
    Бывший чемпион среднего веса UFC Роберт Уиттакер не считает своего очередного соперника Рейнье Де Риддера трудным вызовом.

    Роберт Уиттакер (справа)
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    Роберт Уиттакер (справа)

    «Он неуклюжий парень. Рейнье придерживается того же менталитета, той же школы мысли, где ты просто идешь вперед и бьешь. Я понимаю, в каком состоянии я должен быть перед этим боем, и думаю, что это отличный задел для того, что я хочу делать в будущем. Его стиль борьбы довольно хорош. Но он просто идет вперед и все. Я хочу по-настоящему заявить о себе и пробиться к титулу, так что сейчас я сосредоточен именно на этом поединке»

    Поединок Уиттакера и Де Риддера пройдет 26 июля на турнире в Абу-Даби. Свой предыдущий бой Роберт проиграл сабмишном Хамзату Чимаеву.

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