Оливейра о Топурии: Я нокаутирую этого парня на UFC 317

Бывший чемпион легкого дивизиона UFCдал смелый прогноз на свой поединок против, который состоится на 317-м номерном турнире в конце июня.

«Это отличный бой, Илия отличный боец, но мне не нужно никому ничего доказывать о том, кто я такой, что я сделал и что я сделал в бойцовском бизнесе. Этот бой — хорошая возможность для меня.

Я нокаутирую этого парня. Это правда. Мне все равно, что говорят люди. Я знаю, что Топурия сильный боец, но он говорит о легкой весовой категории, о более тяжелой категории.

Я дрался с Джастином Гейджи, и все говорили, что он сильнее, но, когда я ударил, он упал. Я верю в силу огня в своих руках. Так что давайте подождем. 29-го числа мы встретимся, и вы все увидите.

Я видел, как многие из этих парней говорили много всего: что они нокаутируют меня, что они прикончат меня, а потом, когда приходило время, они ничего не делали»

Оливейра занимает вторую строчку в рейтинге легкого веса. Последний бой он выиграл по очкам у Майкла Чендлера.