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    Оливейра о Топурии: Я нокаутирую этого парня на UFC 317

    Бои ММА UFC Чарльз Оливейра Майкл Чендлер Джастин Гейджи Илия Топурия
    Бывший чемпион легкого дивизиона UFC Чарльз Оливейра дал смелый прогноз на свой поединок против Илии Топурии, который состоится на 317-м номерном турнире в конце июня.

    Чарльз Оливейра
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    Чарльз Оливейра

    «Это отличный бой, Илия отличный боец, но мне не нужно никому ничего доказывать о том, кто я такой, что я сделал и что я сделал в бойцовском бизнесе. Этот бой — хорошая возможность для меня.

    Я нокаутирую этого парня. Это правда. Мне все равно, что говорят люди. Я знаю, что Топурия сильный боец, но он говорит о легкой весовой категории, о более тяжелой категории.

    Я дрался с Джастином Гейджи, и все говорили, что он сильнее, но, когда я ударил, он упал. Я верю в силу огня в своих руках. Так что давайте подождем. 29-го числа мы встретимся, и вы все увидите.

    Я видел, как многие из этих парней говорили много всего: что они нокаутируют меня, что они прикончат меня, а потом, когда приходило время, они ничего не делали»

    Оливейра занимает вторую строчку в рейтинге легкого веса. Последний бой он выиграл по очкам у Майкла Чендлера.

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