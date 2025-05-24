ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Золото чемпионата РоссииБитва за золото. Что нужно «Краснодару» и «Зениту» для чемпионства?
    Все новости спорта

    Мерфи считает, что Яир Родригес не заслужил реванша с Волкановски

    Бои ММА UFC Александр Волкановски Яир Родригес Мовсар Евлоев Брайан Ортега
    Непобежденный полулегковес UFC Лерон Мерфи рассказал, почему Яир Родригес не достоин чемпионского боя в их дивизионе с Алексом Волкановски.

    Яир Родригес (слева)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Яир Родригес (слева)

    «Это было бы ужасно для дивизиона, для спорта, потому что, по правде говоря, не то, чтобы Яир был плохим бойцом, но он проиграл достаточно много боев за последнее время.

    У него была только одна победа в трех боях, и это была победа над парнем, который не входил в рейтинг. Лично я, будучи в этой весовой категории, хотел бы получить шанс, но я знаю, что мне, вероятно, тоже нужен еще один поединок.

    Я не был бы против, если бы титульный шанс получил Мовсар Евлоев. Я считаю, что из всех, кто может получить титульный поединок в ближайшее время, это Мовсар или я. Но вы не можете вернуть Яира в титульную гонку»

    Родригес в последнем бою выиграл по очкам у дебютанта лиги Патрисио Питбуля. До этого мексиканец дважды уступил досрочно Волкановски и Ортеге.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Все или ничего. Чем закончится чемпионская гонка для «Краснодара»?
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Зенит» сделает свой ход в борьбе за чемпионство?
  • «Зенит» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Рублев проиграет в финале «пятисотника» в Гамбурге?
  • Рублев — Коболли. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 24 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рублев — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Швеция — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:20
    •  2.20
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Вильярреал — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дзеппьери — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тиафо — Сафиуллин
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры