Мерфи считает, что Яир Родригес не заслужил реванша с Волкановски

Непобежденный полулегковес UFC рассказал , почемуне достоин чемпионского боя в их дивизионе с

«Это было бы ужасно для дивизиона, для спорта, потому что, по правде говоря, не то, чтобы Яир был плохим бойцом, но он проиграл достаточно много боев за последнее время.

У него была только одна победа в трех боях, и это была победа над парнем, который не входил в рейтинг. Лично я, будучи в этой весовой категории, хотел бы получить шанс, но я знаю, что мне, вероятно, тоже нужен еще один поединок.

Я не был бы против, если бы титульный шанс получил Мовсар Евлоев. Я считаю, что из всех, кто может получить титульный поединок в ближайшее время, это Мовсар или я. Но вы не можете вернуть Яира в титульную гонку»

Родригес в последнем бою выиграл по очкам у дебютанта лиги Патрисио Питбуля. До этого мексиканец дважды уступил досрочно Волкановски и Ортеге.