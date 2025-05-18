ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей СафоновАлексей Сафонов: Черчесов в «Локомотиве» — на 80 процентов решённый вопрос
    Все новости спорта

    Моралес, Коста и Гомис получили бонусы за выступления на UFC Vegas 106

    Бои ММА UFC Гилберт Бернс
    По завершении очередного бойцовского турнира UFC Vegas 106 стали известны обладатели бонусов. Непобежденный полусредневес Майкл Моралес получит 50000 долларов за лучшее выступление вечера.

    Гилберт Бернс и Майкл Моралес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гилберт Бернс и Майкл Моралес

    В рамках главного события мексиканец одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над бывшим претендентом на титул Гилбертом Бернсом, для которого данное поражение стало уже четвертым кряду.

    Также бонус за лучшее выступление вечера получила и представительница женского минимального дивизиона Денис Гомис. В своем поединке она нокаутировала во втором раунде Элис Рид.

    Лучшим поединком вечера было признано противостояние в полулегком весе между Джулианом Эросой и Мелькуизаэлем Костой. Их бой продлился все 3 раунда. Коста выиграл встречу единогласным решением.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Останется ли «Зенит» в чемпионской гонке?
  • «Ростов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Игра будет за шесть очков
  • «Ахмат» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • США вновь продемонстрируют класс в атаке
  • Казахстан — США. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.58
  • Экспресс дня 18 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Казахстан — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.82
  • Прогноз на матч Парма — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.65
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры