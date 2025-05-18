Моралес, Коста и Гомис получили бонусы за выступления на UFC Vegas 106

По завершении очередного бойцовского турнира UFC Vegas 106 стали известны обладатели бонусов. Непобежденный полусредневесполучит 50000 долларов за лучшее выступление вечера.

В рамках главного события мексиканец одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над бывшим претендентом на титул Гилбертом Бернсом, для которого данное поражение стало уже четвертым кряду.

Также бонус за лучшее выступление вечера получила и представительница женского минимального дивизиона Денис Гомис. В своем поединке она нокаутировала во втором раунде Элис Рид.

Лучшим поединком вечера было признано противостояние в полулегком весе между Джулианом Эросой и Мелькуизаэлем Костой. Их бой продлился все 3 раунда. Коста выиграл встречу единогласным решением.