Дю Плесси и Чимаев подерутся за пояс в среднем весе на UFC 319

Глава UFCофициально анонсировал титульный поединок в среднем весе. Действующий чемпион дивизионавстретится св августе на 319-м номерном турнире.

Их противостояние станет главным событием вечера ивента в Чикаго. Дю Плесси подходит к данному бою после победы единогласным решением над Шоном Стриклендом.

В активе южноафриканца уже 2 удачных защиты титула. В UFC Дрикус еще не потерпел ни единого поражения. Ранее он выиграл все 9 поединков в промоушене.

Чимаев сейчас занимает третью строчку в ростере среднего дивизиона. В последнем поединке «Борз» выиграл болевым приемом в первом раунде у бывшего чемпиона Роберта Уиттакера.