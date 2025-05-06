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    Мухаммад о Гэрри: Зря он согласился страховать мой бой с Маддаленой

    Бои ММА UFC Белал Мухаммад Джек Маддалена Иэн Гарри Хоакин Бакли Камару Усман Леон Эдвардс Шавкат Рахмонов
    Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад объяснил, почему Иэн Гэрри зря вызвался быть запасным в его бою с Джеком Маддаленой на UFC 315.

    Иэн Гэрри
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    Иэн Гэрри

    «Даже когда он сказал это в клетке, я подумал, что этот парень ни за что не согласится на роль запасного, потому что Иэн выглядел немного потрепанным, особенно в пятом раунде, когда он ползал по полу в бою против Пратеса.

    Он получил травму, и сможет ли Гэрри снова сделать вес, и стоит ли оно того? Потому что я не сдамся, и я уверен, что Джек не сдастся, проделав весь этот путь из Австралии.

    Так стоит ли оно того? Наверное, все это зря. Но он старается. Особенно в дивизионе, где, по мнению людей, больше нет явного претендента. Мы не знаем, когда Рахмонов вернется, а ведь еще есть Шон Брэди, который отлично смотрелся в бою с Леоном Эдвардсом.

    Есть Камару Усман и Хоакин Бакли, которые собираются драться друг с другом. Я думаю, что Гарри пытается просто заявить о себе, думая, что он закрепит за собой роль запасного. Но никогда не знаешь, чего хочет UFC», — добавил в конце Мухаммад.

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