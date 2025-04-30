Миша Тейт хочет сразиться с победителем пары Харрисон-Пенья

Бывшая чемпионка женского легчайшего веса UFC рассчитывает на чемпионский бой с победителем встречи

«Кайла — очень уважаемая дзюдоистка. У нее такие же достижения, как у Ронды Роузи. Мне было бы не так приятно отыграться на ней за те два поражения от Ронды, но это был бы отличный бой. Мне не терпится увидеть, что произойдет в противостоянии между Харрисон и Пеньей, и я, возможно, просто вызову победителя на бой. Я думаю, что заслужила чемпионский поединок»

Миша Тейт сейчас занимает 11-ю строчку в рейтинге женского легчайшего веса. На грядущем турнире UFC Des Moines она проведет поединок против Яны Сантос.