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    Миша Тейт хочет сразиться с победителем пары Харрисон-Пенья

    Бои ММА UFC Джулианна Пенья Кайла Харрисон
    Бывшая чемпионка женского легчайшего веса UFC Миша Тейт рассчитывает на чемпионский бой с победителем встречи Кайлы Харрисон и Джулианны Пеньи.

    Кайла Харрисон
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    Кайла Харрисон

    «Кайла — очень уважаемая дзюдоистка. У нее такие же достижения, как у Ронды Роузи. Мне было бы не так приятно отыграться на ней за те два поражения от Ронды, но это был бы отличный бой. Мне не терпится увидеть, что произойдет в противостоянии между Харрисон и Пеньей, и я, возможно, просто вызову победителя на бой. Я думаю, что заслужила чемпионский поединок»

    Миша Тейт сейчас занимает 11-ю строчку в рейтинге женского легчайшего веса. На грядущем турнире UFC Des Moines она проведет поединок против Яны Сантос.

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