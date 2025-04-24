Евлоев: UFC пытается держать меня, как можно дальше от титульника

Непобежденный боец ММАубежден, что UFC не хочет, чтобы он дрался за пояс в полулегком дивизионе и предпочитает вместо него отдать статус претендента кому-то другому.

«Насколько я понимаю, UFC пытается держать меня, как можно дальше от титульника. Я был на UFC 314. После боя у меня была возможность поговорить с представителями UFC. Они этого не хотели. Когда мероприятие закончилось, мы шли по коридору.

Волкановски стоял недалеко от меня, разговаривал с болельщиками и персоналом, фотографировался. Я хотел подойти к нему и поздравить лично, спросить о бое, но охранники не дали мне такой возможности и отвели меня в другую сторону. Это показывает, кого UFC хочет видеть в бою за пояс.

Судя по всему, в их глазах я пока не достоин титульника. Дайте мне возможность доказать, что я достоин. Если девяти побед в лучшей организации мира недостаточно, я готов драться еще девять раз», — отметил в завершении Евлоев.