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    Евлоев: UFC пытается держать меня, как можно дальше от титульника

    Бои ММА UFC Сборная России Александр Волкановски Мовсар Евлоев
    Непобежденный боец ММА Мовсар Евлоев убежден, что UFC не хочет, чтобы он дрался за пояс в полулегком дивизионе и предпочитает вместо него отдать статус претендента кому-то другому.

    Мовсар Евлоев
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    Мовсар Евлоев

    «Насколько я понимаю, UFC пытается держать меня, как можно дальше от титульника. Я был на UFC 314. После боя у меня была возможность поговорить с представителями UFC. Они этого не хотели. Когда мероприятие закончилось, мы шли по коридору.

    Волкановски стоял недалеко от меня, разговаривал с болельщиками и персоналом, фотографировался. Я хотел подойти к нему и поздравить лично, спросить о бое, но охранники не дали мне такой возможности и отвели меня в другую сторону. Это показывает, кого UFC хочет видеть в бою за пояс.

    Судя по всему, в их глазах я пока не достоин титульника. Дайте мне возможность доказать, что я достоин. Если девяти побед в лучшей организации мира недостаточно, я готов драться еще девять раз», — отметил в завершении Евлоев.

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