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    Дастин Порье: Чендлер не просто проиграл, это было избиение

    Бои ММА UFC Дастин Порье Майкл Чендлер Пэдди Пимблетт
    Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье раскритиковал своего экс-соперника Майкла Чендлера за слабое выступление против Пэдди Пимблетта.

    Дастин Порье
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    Дастин Порье

    «Сегодня вечером мы увидели, как Чендлер снова проиграл, и не просто проиграл, а был побежден молодым парнем. Это было избиение. После первого раунда он добился успеха с помощью тейкдауна, броска через бедро. Он выиграл первый раунд, а во втором был сам не свой. Не выглядел устойчивым на ногах. Казалось, что Майкл сбавляет темп, чего мы никогда не видели во втором раунде. Он в феноменальной форме, выглядит отлично, но годы берут свое»

    Чендлер проиграл Пимблетту техническим нокаутом на UFC 314 в третьем раунде. Для Майкла это пятое поражение в промоушене при двух победах.

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