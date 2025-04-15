Дастин Порье: Чендлер не просто проиграл, это было избиение

Бывший временный чемпион UFC в легком весе раскритиковал своего экс-соперниказа слабое выступление против

«Сегодня вечером мы увидели, как Чендлер снова проиграл, и не просто проиграл, а был побежден молодым парнем. Это было избиение. После первого раунда он добился успеха с помощью тейкдауна, броска через бедро. Он выиграл первый раунд, а во втором был сам не свой. Не выглядел устойчивым на ногах. Казалось, что Майкл сбавляет темп, чего мы никогда не видели во втором раунде. Он в феноменальной форме, выглядит отлично, но годы берут свое»

Чендлер проиграл Пимблетту техническим нокаутом на UFC 314 в третьем раунде. Для Майкла это пятое поражение в промоушене при двух победах.