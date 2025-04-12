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    Борральо: Я слышал, дагестанцы любят драться, но Имавов трус и слабак

    Бои ММА UFC Исраэль Адесанья Кайо Борральо Нассурдин Имавов Джаред Каннонир
    Шестой номер рейтинга среднего дивизиона UFC Кайо Борральо раскритиковал Нассурдина Имавова за отказ от поединка с ним.

    Кайо Борральо
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    Кайо Борральо

    «Я только что услышал новость о том, что в UFC предложили нам бой. Я сразу же согласился, а Имавов сказал нет. Потом UFC сказали ему: если ты скажешь нет, то не будешь следующим в очереди за титул, Кайо будет впереди тебя.

    И он согласился. Я не знаю, о чем думает этот парень. Фанаты в восторге от него и говорят, что он победил Каноннира досрочно. Но он проигрывал тот бой. После этого он победил Адесанью.

    Да, это была отличная работа, но его избивал парень, который потерпел три поражения подряд. Даже если это Адесанья, у него все равно три поражения подряд.

    "Иззи" не в лучшей форме в своей карьере, так что гордиться тут нечем. Имавов вроде как дагестанец. Я слышал, что дагестанские парни любят драться. Они дерутся на даже улицах.

    Но этот парень трус и слабак. Он не дагестанец. Теперь даже дагестанцы стыдятся его», — недовольно высказался Борральо.

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