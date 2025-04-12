Нуньес может вернуться в UFC и подраться с победителем пары Харрисон-Пенья

Бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем и женском полулегком дивизионах может возобновить карьеру, по словам главы промоушена, и встретиться с победителем пары

«Думаю ли я, что Аманда Нуньес снова будет драться? Она только что сказала "да". Она не закончила. Аманда просто сидит в стороне и смотрит, что будет, потому что она изначально не хотела драться устраивать трилогию»

Нуньес завершила карьеру в июне 2023 года после того, как провела очередную защиту титула в женском легчайшем весе, одолев единогласным решением судей Ирен Алдану.

Сейчас чемпионкой в дивизионе является Джулианна Пенья. На UFC 316 она проведет поединок против Кайлы Харрисон.