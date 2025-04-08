О’Мэлли одинаково оценил шансы Пимблетта и Чендлера в очном бою

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категориине видит фаворита в противостояниина UFC 314.

«Пэдди против Майкла Чендлера — это такой интересный бой. Майкл Чендлер настоящий гангстер, раз согласился на этот бой. Если он пройдет Пэдди, это будет большая победа.

Может быть, на все фанаты с этим согласятся, но это будет большой успех. Пэдди сейчас очень хорош. То, что он сделал с Бобби Грином, было невероятно. Чендлер и Пимблетт — это большой бой.

Пэдди хочет подняться в рейтинге. Он очень резкий и умелый боец. Так что их поединок имеет смысл. Я не знаю, кто победит. Я чувствую, что это будет очень конкурентный бой», — добавил О’Мэлли.