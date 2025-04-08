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    О’Мэлли одинаково оценил шансы Пимблетта и Чендлера в очном бою

    Бои ММА UFC Пэдди Пимблетт Бобби Грин Шон О'Мэлли Майкл Чендлер
    Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О’Мэлли не видит фаворита в противостоянии Пэдди Пимблетта и Майкла Чендлера на UFC 314.

    Пэдди Пимблетт
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    Пэдди Пимблетт

    «Пэдди против Майкла Чендлера — это такой интересный бой. Майкл Чендлер настоящий гангстер, раз согласился на этот бой. Если он пройдет Пэдди, это будет большая победа.

    Может быть, на все фанаты с этим согласятся, но это будет большой успех. Пэдди сейчас очень хорош. То, что он сделал с Бобби Грином, было невероятно. Чендлер и Пимблетт — это большой бой.

    Пэдди хочет подняться в рейтинге. Он очень резкий и умелый боец. Так что их поединок имеет смысл. Я не знаю, кто победит. Я чувствую, что это будет очень конкурентный бой», — добавил О’Мэлли.

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