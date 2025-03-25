Биспинг высоко оценил шансы Эдвардса в боях с Гэрри и Маддаленой

Бывший чемпион UFC в среднем весе считает , чтоможет победить, потому как они прекрасно подходят «Рокки» стилистически.

«Мне нравится бой с Иэном Гарри, потому как я думаю, что Леон заслуживает того, чтобы выйти клетку и сразиться с кем-то, кто даст ему стилистически хороший поединок.

Я не имею в виду, что это выигрышный бой, но уж точно не кошмарный сценарий, когда другой парень пытается его финишировать в партере. Или дайте Леону такого соперника, как Джек Маддалена.

Я думаю, что самым серьезным соперником для Леона Эдвардса сейчас будет он сам. Это самый серьезный бой, потому что, если он победит самого себя, то потенциально может снова претендовать на титул.

Правда, ему нужно одержать как минимум три победы, но для начала он должен начать выигрывать бои», — добавил Биспинг.