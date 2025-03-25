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    Биспинг высоко оценил шансы Эдвардса в боях с Гэрри и Маддаленой

    Бои ММА UFC Джек Маддалена Леон Эдвардс Иэн Гарри
    Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг считает, что Леон Эдвардс может победить Иэна Гэрри и Джека Маддалену, потому как они прекрасно подходят «Рокки» стилистически.

    Майкл Биспинг
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    Майкл Биспинг

    «Мне нравится бой с Иэном Гарри, потому как я думаю, что Леон заслуживает того, чтобы выйти клетку и сразиться с кем-то, кто даст ему стилистически хороший поединок.

    Я не имею в виду, что это выигрышный бой, но уж точно не кошмарный сценарий, когда другой парень пытается его финишировать в партере. Или дайте Леону такого соперника, как Джек Маддалена.

    Я думаю, что самым серьезным соперником для Леона Эдвардса сейчас будет он сам. Это самый серьезный бой, потому что, если он победит самого себя, то потенциально может снова претендовать на титул.

    Правда, ему нужно одержать как минимум три победы, но для начала он должен начать выигрывать бои», — добавил Биспинг.

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