Лопес хочет подраться с Топурией в случае победы над Волкановски

Претендент на титул чемпиона UFC в полулегком весерассчитывает провести бой с, если победитв грядущем противостоянии за вакантный пояс на UFC 314.

«Топурия может многого добиться в легкой весовой категории. Он очень атлетичный и к тому же довольно молодой. Ему только 28 лет, так что, я думаю, у него есть время, чтобы стать чемпионом в легком весе.

Но, если он вернется к нам, а я смогу стать чемпионом, то хочу сразиться с ним. Впрочем, это может случиться и в другом весе. Я не исключаю переход выше в будущем. Я поговорил со своим диетологом, и он сказал мне, что я могу драться в любой весовой категории, в какой захочу.

У меня есть все, чтобы драться в полулегком, легком и даже полусреднем дивизионе. Но сейчас я сосредоточен на весовой категории до 66 кг, а потом посмотрим, что нас ждет в будущем», — заявил Лопес.