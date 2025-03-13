Царукян объяснил, почему Гейджи не заслужил бой с Махачевым

Первый номер рейтинга UFC в дивизионе до 70 кг считает , что его прямой конкурентне достоин титульного боя с

«Ты едва ли смог пройти 11-го номера, который вышел на бой в кратчайшие сроки, а до этого тебя и вовсе отправили в царство теней. Джастин, если ты, действительно, хочешь стать претендентом номер один и побороться за пояс, тебе придется сначала пройти через меня»

Гейджи на прошедшем турнире UFC 313 одолел в реванше единогласным решением судей Рафаэля Физиева, заменившего на двухнедельном уведомлении травмированного Дэна Хукера.

После победы Джастин заявил о желании подраться за титул, аргументировав своим амбиции тем, что он выиграл трижды за 4 последних поединка в UFC.