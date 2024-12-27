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    Чейл Соннен: Не стоит недооценивать Уиттакера в полутяжелом весе

    Бои ММА UFC Роберт Уиттакер Халил Раунтри Хамзат Чимаев
    Спортивный аналитик Чейл Соннен уверен, что экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер сможет войти в число лучших полутяжеловесов в 2025 году, а также подобрал ему подходящего соперника для дебюта в категории до 93 кг.

    Роберт Уиттакер
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    Роберт Уиттакер

    «Мне нравится идея его перехода в полутяжелый вес. Роберт Уиттакер против Энтони Смита — это было бы очень интересно для меня. Сразу скажу, что я уже вижу громкие поединки для Роберта Уиттакера в категории 93 кг, и знаете, чего я не могу сделать? Он топовый боец, и я бы не стал недооценивать Роберта Уиттакера в новом дивизионе. Мне кажется, что Уиттакер против Раунтри — это крайне интригующий и интересный поединок»

    Уиттакер в своем последнем поединке потерпел поражение удушающим приемом в первом раунде от Хамзата Чимаева. Накануне Роберт заявил, что намерен подняться в полутяжелый дивизион в следующем году.

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