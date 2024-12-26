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    Кормье: Харрисон победила сильнейших бойцов UFC, у нее чемпионский настрой

    Бои ММА UFC Даниэль Кормье Кайла Харрисон Кетлин Виера
    Бывший чемпион UFC, ныне спортивный комментатор Даниэль Кормье выбрал Кайлу Харрисон лучшим бойцом 2024-го среди женщин.

    Кайла Харрисон
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    Кайла Харрисон

    «Я говорю о Кайле Харрисон, потому что она победила Холли Холм, а затем победила Кетлен Виейру, которая была одной из лучших бойцов среди женщин в этом дивизионе. Я думаю, что очень важно прийти в организацию с ожиданиями, с большим количеством похвал, с большим давлением, а затем выступить так, как Кайла выступила. Она показала, что у нее чемпионский настрой»

    Харрисон дебютировала в UFC в апреле этого года на 300-м номерном турнире и выиграла сабмишном у экс-чемпионки в женском легчайшем весе Холли Холм.

    Затем Кайла одолела единогласным решением судей Кетлен Виейру и теперь занимает вторую строчку в рейтинге дивизиона.

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