Кормье: Харрисон победила сильнейших бойцов UFC, у нее чемпионский настрой

Бывший чемпион UFC, ныне спортивный комментаторлучшим бойцом 2024-го среди женщин.

«Я говорю о Кайле Харрисон, потому что она победила Холли Холм, а затем победила Кетлен Виейру, которая была одной из лучших бойцов среди женщин в этом дивизионе. Я думаю, что очень важно прийти в организацию с ожиданиями, с большим количеством похвал, с большим давлением, а затем выступить так, как Кайла выступила. Она показала, что у нее чемпионский настрой»

Харрисон дебютировала в UFC в апреле этого года на 300-м номерном турнире и выиграла сабмишном у экс-чемпионки в женском легчайшем весе Холли Холм.

Затем Кайла одолела единогласным решением судей Кетлен Виейру и теперь занимает вторую строчку в рейтинге дивизиона.