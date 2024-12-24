Теофимо Лопес может подраться с Субриэлем Маттиасом

Теофимо Лопес Фото: globallookpress.com
Команды бойцов уже на заключительной стадии переговоров. Их поединок предварительно запланирован на 15 марта. Для Лопеса это будет третья защита титула.
Ранее он в этом году удачно защитил пояс WBO, выиграв у Стива Клаггетта и Джамейна Ортиса по очкам. Теофимо идет на серии из пяти побед кряду с тех пор, как поднялся в первый полусредний вес.
Маттиас бывший обладатель пояса IBF в этом же дивизионе. В июне он проиграл Лиаму Паро очкам и лишился титула, но затем одержал победу нокаутом над Роберто Рамиресом в ноябре.