Теофимо Лопес может подраться с Субриэлем Маттиасом

Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBOможет подраться в следующем поединке с

Команды бойцов уже на заключительной стадии переговоров. Их поединок предварительно запланирован на 15 марта. Для Лопеса это будет третья защита титула.

Ранее он в этом году удачно защитил пояс WBO, выиграв у Стива Клаггетта и Джамейна Ортиса по очкам. Теофимо идет на серии из пяти побед кряду с тех пор, как поднялся в первый полусредний вес.

Маттиас бывший обладатель пояса IBF в этом же дивизионе. В июне он проиграл Лиаму Паро очкам и лишился титула, но затем одержал победу нокаутом над Роберто Рамиресом в ноябре.