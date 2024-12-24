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    Теофимо Лопес может подраться с Субриэлем Маттиасом

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF
    Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO Теофимо Лопес может подраться в следующем поединке с Субриэлем Маттиасом.

    Теофимо Лопес
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    Теофимо Лопес

    Команды бойцов уже на заключительной стадии переговоров. Их поединок предварительно запланирован на 15 марта. Для Лопеса это будет третья защита титула.

    Ранее он в этом году удачно защитил пояс WBO, выиграв у Стива Клаггетта и Джамейна Ортиса по очкам. Теофимо идет на серии из пяти побед кряду с тех пор, как поднялся в первый полусредний вес.

    Маттиас бывший обладатель пояса IBF в этом же дивизионе. В июне он проиграл Лиаму Паро очкам и лишился титула, но затем одержал победу нокаутом над Роберто Рамиресом в ноябре.

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