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    Алискеров хочет подраться с Костой, если пройдет Муниза

    Бои ММА UFC Сборная России Роберт Уиттакер Пауло Коста Шон Стрикланд Икрам Алискеров
    Российский боец ММА Икрам Алискеров намерен провести бой против экс-претендента на титул UFC в среднем весе Пауло Косты, если пройдет очередного соперника Андре Муниза в феврале.

    Икрам Алискеров
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    Икрам Алискеров

    О желании подраться с представителем топ-15 дагестанец заявил в своих соцсетях: «1 февраля мне нужно закончить одно дело. Затем я попрошу UFC, чтобы мне принесли твою голову, Коста»

    Пауло Коста сейчас занимает 11-ю строчку в рейтинге среднего веса UFC. В 2024 году бразилец потерпел 2 поражения, проиграв Роберту Уиттакеру и Шону Стрикленду единогласным решением судей.

    Алискерова пока что нет в топ-15. В 2024-м россиянин проиграл свой единственный бой Роберту Уиттакеру нокаутом в первом раунде.

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