Алискеров хочет подраться с Костой, если пройдет Муниза

Российский боец ММАнамерен провести бой против экс-претендента на титул UFC в среднем весе, если пройдет очередного соперникав феврале.

О желании подраться с представителем топ-15 дагестанец заявил в своих соцсетях: «1 февраля мне нужно закончить одно дело. Затем я попрошу UFC, чтобы мне принесли твою голову, Коста»

Пауло Коста сейчас занимает 11-ю строчку в рейтинге среднего веса UFC. В 2024 году бразилец потерпел 2 поражения, проиграв Роберту Уиттакеру и Шону Стрикленду единогласным решением судей.

Алискерова пока что нет в топ-15. В 2024-м россиянин проиграл свой единственный бой Роберту Уиттакеру нокаутом в первом раунде.