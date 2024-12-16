Райан Гарсия снялся с поединка против Руки Анпо из-за травмы

Бывший временный чемпион мира по боксу в легком версии по линии WBCснялся с выставочного поединка против кикбоксераиз-за травмы запястья.

Их бой был назначен на 30 декабря на турнире RIZIN в Японии. Напомним, что Гарсия отбывает годовую дисквалификацию ввиду проваленного допинг-теста после победы по очкам в апреле в титульном противостоянии над Девином Хэйни.

В течение 12 месяцев Райану запрещено принимать участия в профессиональных поединках. Предполагалось, что этот бой позволит Гарсии оставаться активным до истечения срока его дисквалификации в апреле 2025-го.

Всего в активе Райана 24 выигранных поединка и одно поражение в боксе. В 20-ти из них американец нокаутировал своих соперников.