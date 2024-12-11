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    Бернс предположил 2 возможных сценария в бою Бакли и Ковингтона

    Бои ММА UFC Гилберт Бернс Колби Ковингтон Хоакин Бакли
    Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс оценил шансы Колби Ковингтона и Хоакина Бакли на победу в очном бою.

    Гилберт Бернс
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    Гилберт Бернс

    «Колби постоянно тренируется. Я знаю его тренировочных партнеров из MMA Masters, Даниэля Вальверде и Сезара Карнейро, они говорят, что Ковингтон всегда в зале. Этот парень постоянно тренируется, он всегда в форме. Я думаю, что Колби может создать Бакли много проблем, если тот начнет драться в сумасшедшем темпе.

    Бакли — крупный парень с большими мышцами. Если он не сможет нокаутировать Колби в первом или втором раунде, я думаю, Колби одолеет его и избьет. Колби может одержать победу решением судей, или же Бакли может быстро нокаутировать его в первом или втором раунде»

    Бой Ковингтона и Бакли возглавит турнир UFC в Тампе в это воскресенье. Хоакин подходит к этой встрече на серии из пяти побед в полусреднем весе.

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