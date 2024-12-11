Бернс предположил 2 возможных сценария в бою Бакли и Ковингтона

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе оценил шансына победу в очном бою.

«Колби постоянно тренируется. Я знаю его тренировочных партнеров из MMA Masters, Даниэля Вальверде и Сезара Карнейро, они говорят, что Ковингтон всегда в зале. Этот парень постоянно тренируется, он всегда в форме. Я думаю, что Колби может создать Бакли много проблем, если тот начнет драться в сумасшедшем темпе.

Бакли — крупный парень с большими мышцами. Если он не сможет нокаутировать Колби в первом или втором раунде, я думаю, Колби одолеет его и избьет. Колби может одержать победу решением судей, или же Бакли может быстро нокаутировать его в первом или втором раунде»

Бой Ковингтона и Бакли возглавит турнир UFC в Тампе в это воскресенье. Хоакин подходит к этой встрече на серии из пяти побед в полусреднем весе.