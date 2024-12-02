Пакьяо может подраться летом 2025-го за пояс WBC с Барриосом

, промоутер легендарного боксера, рассказал о возможных сроках возвращения филиппинца на ринг, а также назвал имя вероятного соперника.

«Мэнни может боксировать до 50 лет. Он выглядел не так хорошо в бою с Анпо из-за множества закулисных факторов, да и просто не слишком хорошо подготовился. Он думал, что сражается с кем-то другим, а в итоге это оказался более крупный соперник.

В целом, Мэнни чувствовал себя прекрасно. Да и это была показательная схватка. Он просто двигался. Другой парень думал, что это настоящий бой. Он пришел, чтобы нанести поражение, но Пакьяо все равно легко справился с ним для парня, который не вставал с дивана.

Я сказал Мэнни, что бой с Барриосом, обладателем титула WBC в полусреднем весе, был бы идеальным. Он может состояться в июне, июле или августе, последний бой в карьере Пакьяо», — заявил Гиббонс.