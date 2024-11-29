Томпсон считает, что Ковингтон зря согласился на бой против Бакли

Экс-боец UFCвидитфаворитом в поединке против считает , что Колби зря согласился выйти на этот бой.

«Я смотрю и думаю, что Колби на самом деле зря согласился на этот бой. Он думает, что, если другие в прошлом удачно боролись с Бакли, то и он сможет побороться с ним и победить. Но это другой Бакли, сейчас он совершенно другой боец. Вы можете посмотреть на это и сказать: ну что ж, Логан Сторли просто переборол его и бросал на канвас в любой момент, когда хотел, а потом провел болевой прием. Но Логан борец куда лучше, чем Колби Ковингтон, извините, и Бакли сейчас намного лучше, чем тогда»

Бой Бакли и Ковингтона возглавит турнир UFC в Тампе 14 декабря. Колби сейчас занимает шестое место в рейтинге полусредневесов, Хоакин идет девятым.