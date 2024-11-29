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    Томпсон считает, что Ковингтон зря согласился на бой против Бакли

    Бои ММА UFC Хоакин Бакли Колби Ковингтон
    Экс-боец UFC Джон Томпсон видит Бакли фаворитом в поединке против Ковингтона и считает, что Колби зря согласился выйти на этот бой.

    Хоакин Бакли
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    Хоакин Бакли

    «Я смотрю и думаю, что Колби на самом деле зря согласился на этот бой. Он думает, что, если другие в прошлом удачно боролись с Бакли, то и он сможет побороться с ним и победить. Но это другой Бакли, сейчас он совершенно другой боец. Вы можете посмотреть на это и сказать: ну что ж, Логан Сторли просто переборол его и бросал на канвас в любой момент, когда хотел, а потом провел болевой прием. Но Логан борец куда лучше, чем Колби Ковингтон, извините, и Бакли сейчас намного лучше, чем тогда»

    Бой Бакли и Ковингтона возглавит турнир UFC в Тампе 14 декабря. Колби сейчас занимает шестое место в рейтинге полусредневесов, Хоакин идет девятым.

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