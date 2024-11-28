Теофимо Лопес и Джордж Камбосос могут провести реванш

Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO начал переговоры с, бывшим обладателем трех титулов в легкой категории.

«Мы отправили разумные предложения о поединке как команде Хэйни, так и команде Камбососа. Обе стороны отказались драться», — заявил Лопес.

Но, спустя несколько часов, Джордж в соцсетях дал согласие на ответный поединок. Их первый бой состоялся в 2021 году и тогда Камбосос одержал победу единогласным решением судей, нанеся первое и до сих пор единственное поражение Теофимо.

Лопес поднялся в весе после того, как проиграл Камбососу объединительный поединок в категории до 61 кг. Он побил бывшего абсолютного чемпиона мира Джоша Тейлора в битве за титул WBO в первом полусреднем дивизионе, после чего дважды защитил его.