Кевин Холлэнд и Ренье Де Риддер подерутся на UFC 311 январе

Боец UFC, бывший представитель топ-5 среднего дивизиона, подерется в следующем поединке против экс-чемпиона ONE

Их поединок пройдет на 311-м номерном турнире в январе в весовой категории до 84 кг. Холлэнд ранее проиграл 3 из четырех предыдущих боев. В последнем из них уступил техническим нокаутом Роману Долидзе.

В первом раунде Кевин получил травму ребра и в итоге вынужден был сняться с боя. Де Риддер только недавно дебютировал в UFC.

Голландец выступил на турнире 9 ноября и победил удушающим приемом в третьем раунде Джеральда Миршерта. Всего у Де Риддера 18 побед и 2 поражения в карьере.