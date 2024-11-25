Петр Ян не заинтересован в реванше с Шоном О’Мэлли

Третий номер рейтинга легчайшего веса UFC отказался проводить реванш против бывшего чемпиона дивизиона

«Я не знаю, с кем буду драться дальше. Я еще не решил. Это скорее вопрос к организаторам UFC. Но я уже победил Шона О’Мэлли и Сэндхагена. Я победил обоих. Я только что одержал вторую победу подряд и победил действительно сильных соперников, которые тоже шли на серии побед. Так что шаг за шагом мы приближаемся к цели. Мы собираемся провести матч-реванш с Двалишвили и подраться за титул»

Первый бой Яна и О’Мэлли состоялся в октябре 2022 года и закончился громким скандалом ввиду победы раздельным решением судей американца, несмотря на преимущество Петра по большинству значимых показателей.