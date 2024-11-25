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    Петр Ян не заинтересован в реванше с Шоном О’Мэлли

    Бои ММА UFC Сборная России Шон О'Мэлли Петр Ян Мераб Двалишвили
    Третий номер рейтинга легчайшего веса UFC Петр Ян отказался проводить реванш против бывшего чемпиона дивизиона Шона О’Мэлли.

    Шон О’Мэлли
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    Шон О’Мэлли

    «Я не знаю, с кем буду драться дальше. Я еще не решил. Это скорее вопрос к организаторам UFC. Но я уже победил Шона О’Мэлли и Сэндхагена. Я победил обоих. Я только что одержал вторую победу подряд и победил действительно сильных соперников, которые тоже шли на серии побед. Так что шаг за шагом мы приближаемся к цели. Мы собираемся провести матч-реванш с Двалишвили и подраться за титул»

    Первый бой Яна и О’Мэлли состоялся в октябре 2022 года и закончился громким скандалом ввиду победы раздельным решением судей американца, несмотря на преимущество Петра по большинству значимых показателей.

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