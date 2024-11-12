ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Йозуа Киммих Решение всех проблем: «Реалу» срочно нужен Киммих
    Все новости спорта

    Пол: Мой нокаут в бою с Тайсоном будет величайшим моментом в боксе

    Бои Бокс Майк Тайсон Джейк Пол
    Популярный американский блогер Джейк Пол заявил, что нокаутирует Майка Тайсона в очном боксером бою, который состоится 16 ноября.

    Джейк Пол
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джейк Пол

    «Все сомневались во мне, всем было что сказать. Мне никогда ничего не давали. Мне приходилось всего добиваться. Все подавляли меня. Меня удалили со всех платформ.

    Наш бой отменяли пять раз, но я устраиваю крупнейшее мероприятие в сфере развлечений, и теперь оно показывает всему миру, на что способны упорный труд и настойчивость.

    Я просто счастлив, что могу показать это другим детям, которым, возможно, приходится преодолевать трудности, бороться и снова и снова доказывать себе, что они чего-то стоят.

    Смогу ли я нокаутировать Тайсона? Это уже предрешено. Когда я отправлю Майка в нокаут, это станет величайшим моментом в истории бокса», — добавил Пол.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев проиграет даже Де Минору?
  • Медведев — Де Минор. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Локомотив» оборвет череду успехов «Спартака»
  • «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Синнер и Фриц дойдут до решающего тай-брейка?
  • Синнер — Фриц. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Медведев — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Синнер — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:10
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры