Пол: Мой нокаут в бою с Тайсоном будет величайшим моментом в боксе

Популярный американский блогерзаявил, что нокаутируетв очном боксером бою, который состоится 16 ноября.

«Все сомневались во мне, всем было что сказать. Мне никогда ничего не давали. Мне приходилось всего добиваться. Все подавляли меня. Меня удалили со всех платформ.

Наш бой отменяли пять раз, но я устраиваю крупнейшее мероприятие в сфере развлечений, и теперь оно показывает всему миру, на что способны упорный труд и настойчивость.

Я просто счастлив, что могу показать это другим детям, которым, возможно, приходится преодолевать трудности, бороться и снова и снова доказывать себе, что они чего-то стоят.

Смогу ли я нокаутировать Тайсона? Это уже предрешено. Когда я отправлю Майка в нокаут, это станет величайшим моментом в истории бокса», — добавил Пол.