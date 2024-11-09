Соннен о следующем бое Перейры: Уберите Анкалаева и дайте ему Аспиналла

Экс-претендент на титул UFC в полутяжелом и среднем дивизионах предложил устроитьбой свместо

«Я также слышал, что рука Перейры не будет полностью готова к декабрю, но может быть готова к январю, и, опять же, вы убираете Анкалаева, но даете Алексу Аспиналла. Я просто думаю, что в этом есть смысл. Но должны быть определенные результаты.

В игру вступает Стипе, и, если он побеждает, все, что мы только что сказали, летит к чертям, но я никогда не видел, чтобы Дана Уайт играл в шашки. Я всегда считал, что Дана Уайт на два-три шага впереди, и я говорю вам, что, если все получится, они пойдут в этом направлении: Аспиналл-Перейра за временный титул в тяжелом весе»

Перейре сейчас принадлежит пояс в полутяжелом весе UFC. Аспиналл является обладателем временного титула в категории до 120 кг.