Ройвал готов подраться с Сехудо, если тот вернется в наилегчайший вес

Первый номер рейтинга наилегчайшего веса UFC заинтересован в поединке против бывшего двойного чемпиона промоушена

«Я не чувствую, что Сехудо готов, но мне нравится эта идея. Если в UFC не дадут мне шанс побороться за титул, я бы хотел встретиться с Генри. Я бы хотел поприветствовать его в нашем весе. Каждый раз, когда я его видел, он казался мне немного крупнее.

Я один из самых быстрых в своей весовой категории, а в прошлый раз, когда Сехудо дрался, он не казался мне таким уж быстрым. Так что я бы с удовольствием победил его в наилегчайшем весе. Я бы точно беспокоился о болевых приемах, но у меня большой размах рук и преимущество в росте, и я думаю, что мог бы поймать его коленом»

Ройвал выиграл 5 из шести предыдущих боев, а его единственное поражение на этом отрезке произошло в титульном поединке с чемпионом UFC в наилегчайшем весе Александре Пантожей в декабре прошлого года.