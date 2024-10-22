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    Ройвал готов подраться с Сехудо, если тот вернется в наилегчайший вес

    Бои ММА UFC Генри Сехудо
    Первый номер рейтинга наилегчайшего веса UFC Брэндон Ройвал заинтересован в поединке против бывшего двойного чемпиона промоушена Генри Сехудо.

    Генри Сехудо
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    Генри Сехудо

    «Я не чувствую, что Сехудо готов, но мне нравится эта идея. Если в UFC не дадут мне шанс побороться за титул, я бы хотел встретиться с Генри. Я бы хотел поприветствовать его в нашем весе. Каждый раз, когда я его видел, он казался мне немного крупнее.

    Я один из самых быстрых в своей весовой категории, а в прошлый раз, когда Сехудо дрался, он не казался мне таким уж быстрым. Так что я бы с удовольствием победил его в наилегчайшем весе. Я бы точно беспокоился о болевых приемах, но у меня большой размах рук и преимущество в росте, и я думаю, что мог бы поймать его коленом»

    Ройвал выиграл 5 из шести предыдущих боев, а его единственное поражение на этом отрезке произошло в титульном поединке с чемпионом UFC в наилегчайшем весе Александре Пантожей в декабре прошлого года.

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