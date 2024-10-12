Педро Муньоз: Пребывание Доминика Круза в рейтингах UFC — это смешно

Бывший представитель топ-15 легчайшей весовой категории UFC считает , чтона текущий период времени не достоин места в рейтингах.

«Эта ситуация с рейтингом просто абсурдная. Сразу после моего боя с Кайлером Филлипсом я, кажется, был 12-м. Потом я дрался с ним, проиграл и меня передвинули на 14-е место, а потом и вовсе исключили из рейтинга, но я все это время оставался активным. Пребывание Доминика Круза в рейтингах UFC — это смешно. Я не знаю, кто этим занимается, но это просто смешно. Например, у Роба Фонта столько же поражений, сколько и у меня. Я победил его несколько лет назад, и он сейчас на десятом месте»

Доминик Круз занимает 14-е место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. При этом он не дрался с августа 2022-го, а свой последний бой проиграл нокаутом Марлону Вере.