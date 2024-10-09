ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брендон РойвалПретендентский бой Ройвала и Таиры, возвращение Тавареса. Анонс карда UFC Vegas 98
  • 18:14
    • Официально: Гончаренко — главный тренер «Пари НН»
  • 18:04
    • Зверев покинул турнир в Шанхае, уступив Гоффену
    Все новости спорта

    Абдель-Азиз: Анкалаев нокаутирует Перейру и даже не получит урона

    Бои ММА UFC Сборная России Алекс Перейра Магомед Анкалаев
    Известный менеджер Али Абдель-Азиз предсказывает Магомеду Анкалаеву легкую победу над действующим чемпионом UFC в полутяжелой весовой категории Алексом Перейрой.

    Магомед Анкалаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Магомед Анкалаев

    «Я искренне верю, что он нокаутирует Алекса Перейру. У Анкалаева есть все необходимые навыки для этого, и я верю, что он это сделает. До этого я мало что знал о Халиле. Вчера я стал пожизненным фанатом Халила Раунтри. Он дважды отправил Алекса в нокдаун. Я думаю, что Алекс — великий чемпион, но я считаю, что Анкалаев превосходит его во всем. Я верю, что Анкалаев победит его в борьбе и захватах. Анкалаев даже не получит урона»

    Магомед Анкалаев занимает вторую строчку в рейтинге полутяжелого веса UFC. 26 октября россиянин подерется против Александра Ракича, который занимает пятую позицию.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ярославцы не будут настаивать на крупной победе
  • «Локомотив» — «Куньлунь». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Ждем результативную ничью?
  • Италия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Догонит ли Австрия Норвегию?
  • Австрия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.19
  • Экспресс дня 9 октября
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Италия — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Австрия — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Израиль — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Катар — Кыргызстан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Молдова — Андорра
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры