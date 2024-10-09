Абдель-Азиз: Анкалаев нокаутирует Перейру и даже не получит урона

Известный менеджерлегкую победу над действующим чемпионом UFC в полутяжелой весовой категории

«Я искренне верю, что он нокаутирует Алекса Перейру. У Анкалаева есть все необходимые навыки для этого, и я верю, что он это сделает. До этого я мало что знал о Халиле. Вчера я стал пожизненным фанатом Халила Раунтри. Он дважды отправил Алекса в нокдаун. Я думаю, что Алекс — великий чемпион, но я считаю, что Анкалаев превосходит его во всем. Я верю, что Анкалаев победит его в борьбе и захватах. Анкалаев даже не получит урона»

Магомед Анкалаев занимает вторую строчку в рейтинге полутяжелого веса UFC. 26 октября россиянин подерется против Александра Ракича, который занимает пятую позицию.