Нейт Диас назвал двух соперников, с которыми хочет подраться на ринге

Бывший боец легкого и полусреднего дивизионов UFCв соцсетях назвал имена двух соперников, с которыми хотел бы провести поединки по правилам бокса.

«Я буду боксировать против Теренса Кроуфорда и Конора Макгрегора»

Нейт провел на ринге 2 поединка. В дебюте он уступил по очкам блогеру Джейку Полу. Во втором поединке одержал победу единогласным решением судей над Хорхе Масвидалем.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. В последний раз он дрался еще 3 года назад и с тех пор больше не выходил в октагон. Ранее между Конором и Нейтом состоялись 2 боя в UFC.

У каждого есть по победе друг над другом. Теренс Кроуфорд — действующий боксер и чемпион мира в первом среднем весе.