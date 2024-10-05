Нейт Диас назвал двух соперников, с которыми хочет подраться на ринге

Нейт Диас Фото: globallookpress.com
«Я буду боксировать против Теренса Кроуфорда и Конора Макгрегора»
Нейт провел на ринге 2 поединка. В дебюте он уступил по очкам блогеру Джейку Полу. Во втором поединке одержал победу единогласным решением судей над Хорхе Масвидалем.
Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. В последний раз он дрался еще 3 года назад и с тех пор больше не выходил в октагон. Ранее между Конором и Нейтом состоялись 2 боя в UFC.
У каждого есть по победе друг над другом. Теренс Кроуфорд — действующий боксер и чемпион мира в первом среднем весе.