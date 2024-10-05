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    Нейт Диас назвал двух соперников, с которыми хочет подраться на ринге

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF ММА UFC Нейт Диас Теренс Кроуфорд Конор Макгрегор Хорхе Масвидаль Джейк Пол
    Бывший боец легкого и полусреднего дивизионов UFC Нейт Диас в соцсетях назвал имена двух соперников, с которыми хотел бы провести поединки по правилам бокса.

    Нейт Диас
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    Нейт Диас

    «Я буду боксировать против Теренса Кроуфорда и Конора Макгрегора»

    Нейт провел на ринге 2 поединка. В дебюте он уступил по очкам блогеру Джейку Полу. Во втором поединке одержал победу единогласным решением судей над Хорхе Масвидалем.

    Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. В последний раз он дрался еще 3 года назад и с тех пор больше не выходил в октагон. Ранее между Конором и Нейтом состоялись 2 боя в UFC.

    У каждого есть по победе друг над другом. Теренс Кроуфорд — действующий боксер и чемпион мира в первом среднем весе.

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