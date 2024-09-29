ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владимир Габулов«Я осознал, сколько интересного пропускал, будучи футболистом». Владимир Габулов — о жизни вне футбола, важности риска и лучших вратарях мира
  • 15:30
    • Сергеев выйдет в стартовом составе «Крыльев» на матч РПЛ с «Химками»
    Все новости спорта

    Мойкано: Хочу победить Пимблетта или Хукера, а затем сразиться за пояс

    Бои ММА UFC
    Бразильский легковес UFC Ренато Мойкано назвал желаемых соперников после победы техническим нокаутом над Бенуа Сен-Дени во Франции.

    Ренато Мойкано
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ренато Мойкано

    «Я хочу, чтобы больше людей говорили о моём имени в ММА, потому что так я смогу привлечь больше внимания и в конечном итоге побороться за пояс. Все говорят о том, что теперь у тебя 4 победы подряд. Нет, у меня 6 побед подряд в легком весе. Я проиграл Рафаэлю дос Аньосу в промежуточном весе. Это не легкий вес. Это промежуточный вес. Мне 35 лет. У меня не так много времени. Я хочу победить Дэна Хукера или Пэдди Пимблетта, а затем сразиться за пояс»

    Мойкано на данный момент занимает 11-е место в рейтинге легкой весовой категории UFC. Всего у Ренато 20 побед, 5 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетико» сможет сдержать «Реал»
  • «Атлетико» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • «Манчестер Юнайтед» легко обыграет примитивный «Тоттенхэм»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
  • Динамовское дерби порадует зрителей
  • «Динамо» Мх — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.25
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Страсбург — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Наполи — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вильярреал — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Ротор — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры