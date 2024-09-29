Мойкано: Хочу победить Пимблетта или Хукера, а затем сразиться за пояс

Бразильский легковес UFC назвал желаемых соперников после победы техническим нокаутом надво Франции.

«Я хочу, чтобы больше людей говорили о моём имени в ММА, потому что так я смогу привлечь больше внимания и в конечном итоге побороться за пояс. Все говорят о том, что теперь у тебя 4 победы подряд. Нет, у меня 6 побед подряд в легком весе. Я проиграл Рафаэлю дос Аньосу в промежуточном весе. Это не легкий вес. Это промежуточный вес. Мне 35 лет. У меня не так много времени. Я хочу победить Дэна Хукера или Пэдди Пимблетта, а затем сразиться за пояс»

Мойкано на данный момент занимает 11-е место в рейтинге легкой весовой категории UFC. Всего у Ренато 20 побед, 5 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.