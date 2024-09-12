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    Сонг Ядонг: Сехудо убегает от боя со мной еще с июля

    Бои ММА UFC Сборная России Шон О'Мэлли Петр Ян Генри Сехудо
    Топовый боец легчайшей весовой категории UFC Сонг Ядонг бросил вызов на поединок экс-чемпиону промоушена в двух дивизионах Генри Сехудо.

    Генри Сехудо
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    Генри Сехудо

    «Сехудо убегает от боя со мной еще с июля. Я знаю, ты сказал UFC, что у тебя травма и что ты хочешь вернуться в наилегчайший вес. Но теперь ты просишь поединок с Шоном О’Мэлли. Генри, дай фанатам то, что они хотят. Увидимся с тобой в Макао»

    Сонг Ядонг занимает восьмую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. Свой последний поединок китайский боец проиграл единогласным решением судей Петру Яну.

    Сехудо ранее аналогичным образом уступил нынешнему претенденту на титул Мерабу Двалишвили. Генри на текущий момент располагается на шестой строчке в рейтинге категории до 61 кг.

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