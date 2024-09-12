Сонг Ядонг: Сехудо убегает от боя со мной еще с июля

Топовый боец легчайшей весовой категории UFC бросил вызов на поединок экс-чемпиону промоушена в двух дивизионах

«Сехудо убегает от боя со мной еще с июля. Я знаю, ты сказал UFC, что у тебя травма и что ты хочешь вернуться в наилегчайший вес. Но теперь ты просишь поединок с Шоном О’Мэлли. Генри, дай фанатам то, что они хотят. Увидимся с тобой в Макао»

Сонг Ядонг занимает восьмую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. Свой последний поединок китайский боец проиграл единогласным решением судей Петру Яну.

Сехудо ранее аналогичным образом уступил нынешнему претенденту на титул Мерабу Двалишвили. Генри на текущий момент располагается на шестой строчке в рейтинге категории до 61 кг.