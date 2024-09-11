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    Гарсия о Шакуре Стивенсоне: Хороший, но не великий боксер

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Флойд Мейуэзер Райан Гарсия Шакур Стивенсон
    Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBC Райан Гарсия не считает непобежденного легковеса Шакура Стивенсона великим бойцом.

    Шакур Стивенсон
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    Шакур Стивенсон

    «Ты не приносишь никаких денег своих боями, так зачем кому-то хотеть видеть мой бой с тобой. Стивенсон — очередной лентяй. Он хороший, но не великий боксер. Нет, Шакур, ты не такой. Все свои бои ты проводишь бегом. Ты почти проиграл Эдвину Сантосу. Великий боец может действовать в нападении и защите. Флойд Мейвезер действовал в нападении и защите, а ты только защищаешься и убегаешь от соперников»

    Шакур Стивенсон является чемпионом мира по боксу в легком весе по версии WBC. В последнем поединке он одолел единогласным решением судей Артема Арутюняна.

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