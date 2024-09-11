Гарсия о Шакуре Стивенсоне: Хороший, но не великий боксер

Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBC не считает непобежденного легковесавеликим бойцом.

«Ты не приносишь никаких денег своих боями, так зачем кому-то хотеть видеть мой бой с тобой. Стивенсон — очередной лентяй. Он хороший, но не великий боксер. Нет, Шакур, ты не такой. Все свои бои ты проводишь бегом. Ты почти проиграл Эдвину Сантосу. Великий боец может действовать в нападении и защите. Флойд Мейвезер действовал в нападении и защите, а ты только защищаешься и убегаешь от соперников»

Шакур Стивенсон является чемпионом мира по боксу в легком весе по версии WBC. В последнем поединке он одолел единогласным решением судей Артема Арутюняна.