Верджил Ортис: Могу победить любого в этом весе, включая Кроуфорда

Профессиональный американский боксер, обладатель временного пояса WBC в первом среднем весе, уверен , что побьет каждого соперника по дивизиону, в том числе и

«Я более чем уверен, что смогу победить всех в дивизионе. Я чувствую, что я лучший в этом дивизионе. Мне просто нужны бои, чтобы показать это. Я готов драться с кем угодно. Я никогда не отказывался от боя. Президент WBO сказал, что я победил в последнем поединке, хоть и были разногласия. Если промоутеры хотят провести бой с Кроуфордом сейчас, я бы с удовольствием провел его. Он, возможно, лучший в мире боец вне зависимости от весовых категорий. Это отличный бой»

Верджил в предыдущем поединке решением большинства одолел Сергея Богачука и забрал у него временный титул. Всего у Ортиса 22 победы и ни единого поражения в карьере.