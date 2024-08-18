Перейра хочет вернуться в средний вес и подраться с Дю Плесси

Двойной чемпион UFCпо окончании титульного противостояния в среднем весе на турнире в Перте, в Австралии междув соцсетях сообщил о желании подраться с Дрикусом:

«Я снова спускаюсь в средний вес»

Перейре на данный момент принадлежит пояс в полутяжелом дивизионе. В статусе чемпиона он одолел нокаутом в первом раунде Джамала Хилла и удосрочил Иржи Прохазку.

Следующий поединок Алекса пройдет на турнире UFC 307 против Халила Раунтри, идущего на серии из пяти побед кряду.

Напомним, что Перейра является самым быстрым двойным чемпионом в истории промоушена. Алексу потребовалось 7 поединков в UFC, чтобы взять титулы в среднем и полутяжелом дивизионах.