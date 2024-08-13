Роберт Уиттакер: Неуклюжесть Дю Плесси — это его лучшее оружие

Представитель топ-5 рейтинга среднего дивизиона UFC считает неуклюжесть действующего чемпиона категорииего сильной стороной.

«В нашем бою я стал жертвой неподвижных ударов. Он выглядит неуклюжим чуваком. Он дерется действительно неуклюже. Когда я был там с ним, я думал, что все его действия — это сплошная неловкость и ничего больше. Я чувствовал, что он медлительный и неуклюжий. Затем он ударил меня по лицу. Возможно, это одно из его лучших оружий. Он просто скрывается с радаров и заставляет людей думать, что он не способен на драку, а потом внезапно оказывается рядом с соперником и побеждает»

Бой Уиттакера и Дю Плесси состоялся 8 июля 2023 года. Тогда Роберт потерпел поражение техническим нокаутом во втором раунде.