Тренер Стрикленда объяснил, почему отдает предпочтение Дю Плесси в бою с Адесаньей

, тренер бывшего чемпион UFC в среднем весефаворитом в бою с

«Мне очень любопытно посмотреть, каким вернется "Иззи". Мне действительно понравился Дрикус за последний год. На протяжении многих лет его не воспринимали. Но Дрикус большая проблема, и он становится только лучше. Как боец, он неуклюж, как и Шон, но с большей силой, верно? Это тяжело, это очень тяжело. Нам было очень сложно найти конкретных спарринг-партнеров для лагеря в преддверии боя против Дрикуса. Вы не найдете много людей, которые могут драться так, как он»

Дрикус Дю Плесси ранее победил Шона Стрикленда раздельным решением судей и стал новым чемпионом в среднем весе. На UFC 305 он проведет первую защиту титула против Исраэля Адесаньи.