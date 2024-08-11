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    Тренер Стрикленда объяснил, почему отдает предпочтение Дю Плесси в бою с Адесаньей

    Бои ММА UFC Шон Стрикланд Исраэль Адесанья
    Эрик Никсик, тренер бывшего чемпион UFC в среднем весе Шона Стрикленда видит Дрикуса Дю Плесси фаворитом в бою с Исраэлем Адесаньей.

    Шон Стрикленд
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    Шон Стрикленд

    «Мне очень любопытно посмотреть, каким вернется "Иззи". Мне действительно понравился Дрикус за последний год. На протяжении многих лет его не воспринимали. Но Дрикус большая проблема, и он становится только лучше. Как боец, он неуклюж, как и Шон, но с большей силой, верно? Это тяжело, это очень тяжело. Нам было очень сложно найти конкретных спарринг-партнеров для лагеря в преддверии боя против Дрикуса. Вы не найдете много людей, которые могут драться так, как он»

    Дрикус Дю Плесси ранее победил Шона Стрикленда раздельным решением судей и стал новым чемпионом в среднем весе. На UFC 305 он проведет первую защиту титула против Исраэля Адесаньи.

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