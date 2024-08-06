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    Умар Нурмагомедов поднялся на вторую строчку легчайшего веса UFC

    Бои ММА Сборная России Шон О'Мэлли Марлон Вера Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигередо
    По окончании турнира UFC в Абу-Даби в рейтингах промоушена произошли очередные изменения. Умар Нурмагомедов после победы над Кори Сэндхагеном поднялся на вторую строчку в легчайшем весе.

    Умар Нурмагомедов
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    Умар Нурмагомедов

    Его соперник теперь идет четвертым в ростере. Дейвисон Фигередо, выигравший по очкам у Марлона Веры, занимает пятую позицию в рейтинге легчайшего веса.

    «Чито» после поражения опустился на седьмое место. Азамат Мурзаканов ввиду досрочной победы над Алонзо Менифилдом поднялся на 11-ю строчку в полутяжелом весе.

    Новый чемпион полусреднего дивизиона UFC Белал Мухаммад обошел в рейтинге Р4Р обладателя титула легчайшей категории Шона О’Мэлли, сместив его с пятой позиции.

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