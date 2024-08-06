Умар Нурмагомедов поднялся на вторую строчку легчайшего веса UFC

По окончании турнира UFC в Абу-Даби в рейтингах промоушена произошли очередные изменения.после победы надподнялся на вторую строчку в легчайшем весе.

Его соперник теперь идет четвертым в ростере. Дейвисон Фигередо, выигравший по очкам у Марлона Веры, занимает пятую позицию в рейтинге легчайшего веса.

«Чито» после поражения опустился на седьмое место. Азамат Мурзаканов ввиду досрочной победы над Алонзо Менифилдом поднялся на 11-ю строчку в полутяжелом весе.

Новый чемпион полусреднего дивизиона UFC Белал Мухаммад обошел в рейтинге Р4Р обладателя титула легчайшей категории Шона О’Мэлли, сместив его с пятой позиции.