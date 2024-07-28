Белал Мухаммад новый чемпион UFC в полусреднем весе

в главном событии вечера на UFC 304 одолел единогласным решением судейи стал новым чемпионом промоушена в полусреднем дивизионе.

К данному противостоянию палестинец подходил в статусе второго номера рейтинга. Благодаря этому успеху, Белал продлил свою серию до десяти выигранных поединков кряду.

Эдвардс уступил впервые за 13 поединков. Ранее «Рокки» в статусе чемпиона провел 2 удачных защиты титула. По окончании боя с Мухаммадом Леон заявил, что готов выступить еще раз до конца года.

Теперь у Эдвардса 4 поражения в профессиональной карьере при 22-х выигранных поединках. У Мухаммада 24 победы и 3 проигрыша в смешанных единоборствах.