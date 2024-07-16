Лопес объяснил причину отказа от поединка против Стерлинга

Восходящая звезда UFC в полулегком весе считает , что ему нет смысла драться сна 306-м номерном турнире.

«Сейчас это не имеет смысла. Я недавно собирался драться с парнем, который идет третьим в рейтинге, но в итоге пришлось драться с № 13, после чего я поднялся на две позиции. UFC фактически гарантировал мне бой с кем-то из пятерки лучших, так что бой с Алджамейном Стерлингом не имеет смысла, как и матч-реванш с Мовсаром Евлоевым. Я бы хотел подраться с Ортегой, потому что он дважды дрался за титул и у него огромный опыт против лучших бойцов дивизиона»

Ортега и Лопес должны были драться на UFC 303, но за несколько часов до начала турнира Брайан снялся с поединка. Его согласился заменить Дэн Иге, которого Диего одолел единогласным решением судей.