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    Лопес объяснил причину отказа от поединка против Стерлинга

    Бои ММА UFC Сборная России Алджамейн Стерлинг
    Восходящая звезда UFC в полулегком весе Диего Лопес считает, что ему нет смысла драться с Алджамейном Стерлингом на 306-м номерном турнире.

    Алджамейн Стерлинг
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    Алджамейн Стерлинг

    «Сейчас это не имеет смысла. Я недавно собирался драться с парнем, который идет третьим в рейтинге, но в итоге пришлось драться с № 13, после чего я поднялся на две позиции. UFC фактически гарантировал мне бой с кем-то из пятерки лучших, так что бой с Алджамейном Стерлингом не имеет смысла, как и матч-реванш с Мовсаром Евлоевым. Я бы хотел подраться с Ортегой, потому что он дважды дрался за титул и у него огромный опыт против лучших бойцов дивизиона»

    Ортега и Лопес должны были драться на UFC 303, но за несколько часов до начала турнира Брайан снялся с поединка. Его согласился заменить Дэн Иге, которого Диего одолел единогласным решением судей.

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