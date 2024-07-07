Биспинг: В бою с Дю Плесси мы увидим самую опасную версию Адесаньи

Бывший чемпион UFC в среднем весеожидает увидеть лучшую версиюв титульном бою с

«Дю Плесси сказал, что Адесанья просто пытается убедить себя, что он все еще хочет быть здесь, в UFC. Это довольно жесткие слова для Адесаньи, и это будет для него большой мотивацией. Я не удивлюсь, если мы увидим одну из самых опасных версий Исраэля в грядущем поединке. В прошлый раз, когда он проиграл в первом бою Алексу Перейре, что он сделал? Он вернулся и нокаутировал его в реванше. Тот факт, что теперь Дрикус чемпион выведет Исраэля из себя. Адесанья будет невероятно опасен в этом бою»

Адесанья и Дю Плесси подерутся друг с другом на UFC 305 в Перте. Для Дрикуса это будет первая защита титула в среднем весе после победы над Шоном Стриклендом.