Стали известны 2 потенциальных соперника «Канело»

Спортивный инсайдерназвал двух потенциальных соперников для абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе

Одним из кандидатов является восходящая звезда Эдгар Берланга, выигравший ранее 22 поединка на ринге в 22-х боях.

Второй возможный соперник для «Канело» — это чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло. Напомним, что в сентябре прошлого года Сауль Альварес дрался с его братом Джермеллом.

Тогда «Канело» выиграл поединок единогласным решением судей. Далее в следующем бою мексиканец аналогичным образом одолел своего соотечественника Хайме Мунгию.