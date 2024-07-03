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    Стали известны 2 потенциальных соперника «Канело»

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Джермалл Чарло Сауль Альварес
    Спортивный инсайдер Сальвадор Родригес назвал двух потенциальных соперников для абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе Сауля Альвареса.

    Сауль Альварес
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    Сауль Альварес

    Одним из кандидатов является восходящая звезда Эдгар Берланга, выигравший ранее 22 поединка на ринге в 22-х боях.

    Второй возможный соперник для «Канело» — это чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло. Напомним, что в сентябре прошлого года Сауль Альварес дрался с его братом Джермеллом.

    Тогда «Канело» выиграл поединок единогласным решением судей. Далее в следующем бою мексиканец аналогичным образом одолел своего соотечественника Хайме Мунгию.

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