Уиттакер: Мы можем свести счеты с Чимаевым в Перте

Третий номер рейтинга среднего дивизиона UFCзаявил, что готов подраться против непобежденногоу себя на родине в Австралии.

«Мы можем свести счеты в другой раз на моей родной земле. Я планирую выступить там так или иначе. Но мне действительно нужно вернуться и поговорить со своей командой. Мне нужно поговорить об этом и принять верное решение. Мы также должны поработать и над другими вариантами, которые есть. Я принял этот бой с Икрамом, и это многое изменило. Дальше хочу выступить в Перте, на моей родине»

Уиттакер накануне в Саудовской Аравии одолел техническим нокаутом в первом раунде Икрама Алискерова. Россиянин вышел на этот бой на коротком уведомлении вместо Хамзата Чимаева.