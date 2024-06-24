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    Уиттакер: Мы можем свести счеты с Чимаевым в Перте

    Бои ММА UFC Сборная России Роберт Уиттакер Хамзат Чимаев
    Третий номер рейтинга среднего дивизиона UFC Роберт Уиттакер заявил, что готов подраться против непобежденного Хамзата Чимаева у себя на родине в Австралии.

    Хамзат Чимаев
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    Хамзат Чимаев

    «Мы можем свести счеты в другой раз на моей родной земле. Я планирую выступить там так или иначе. Но мне действительно нужно вернуться и поговорить со своей командой. Мне нужно поговорить об этом и принять верное решение. Мы также должны поработать и над другими вариантами, которые есть. Я принял этот бой с Икрамом, и это многое изменило. Дальше хочу выступить в Перте, на моей родине»

    Уиттакер накануне в Саудовской Аравии одолел техническим нокаутом в первом раунде Икрама Алискерова. Россиянин вышел на этот бой на коротком уведомлении вместо Хамзата Чимаева.

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