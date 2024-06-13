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    Чемпион IBF Матиас: В весе до 140 фунтов нет никого, кто победит меня

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF
    Действующий обладатель чемпионского пояса IBF в первом полусреднем весе Субриэль Матиас назвал себя сильнейшим боксером в данном дивизионе.

    Субриэль Матиас
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    Субриэль Матиас

    «На сборах я чувствую себя животным, запертым в клетке. Заключение, повседневные неприятности, нахождение вдали от семьи. Это создает монстра, который растет внутри меня во время сборов. Я покидаю лагерь как животное, в поисках своей добычи, и на этот раз ею станет Лиам Паро. В весовой категории 140 фунтов нет никого, кто может победить меня. Это может показаться высокомерным, но я докажу вам всем. Я доверяю себе и тому, что я делаю, и это делает меня опасным. Мой разум — мое оружие»

    Субриэль Матиас 16 июня будет проводить первую защиту титула против Лиама Паро. Всего на счету чемпиона 20 выигранных боев и одно поражение в карьере.

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