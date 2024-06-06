Matchroom ищет нового соперника для чемпиона WBO Джарона Энниса

Представители Matchroom заявили, что занимаются поиском нового соперника для чемпиона мира по боксу в полусреднем весе по версии WBO

Изначально американец должен был провести первую защиту титула против Коди Кроули 13 июля. Однако накануне стало известно, что соперник Энниса получил травму глаза и теперь не сможет выйти на ринг.

Возможными оппонентами Джарона являются Алексис Роша, Джованни Сантильян, Давид Аванесян, Джин Сасаки, Шахрам Гиясов и Габриэль Валенсуэла.

В Matchroom намерены найти достойную замену Кроули и подобрать для Джарона Энниса соперника, пребывающего в топ-15 боксеров-полусредневесов по одной из версий.