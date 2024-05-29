Биспинг: Махачев — это улучшенная версия Хабиба

Бывший чемпион UFC в среднем весе, а ныне спортивный комментатор промоушена сказал , чтоперерос уровень

«Хабиб пришел первым, и его всегда будут помнить за то, что он сделал для спорта, как он представлял Дагестан и воплощал этот стиль. Давайте будем честными, это захватило спорт. Но его время ушло. Ислам — это новая, улучшенная версия. Посмотрите на нокаут Ислама в бою против Волкановски. Махачев намного увереннее стоит на ногах. Его грэпплинг так же хорош, как у Хабиба. Он, действительно, превращается в настоящего чемпиона»

Ислам Махачев является чемпионом UFC в легком весе. Ранее он выиграл 12 поединков кряду. В последнем из них дагестанец нокаутировал в первом раунде Александра Волкановски.