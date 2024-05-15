Бернс о согласии на бой с Бакли: Я не в той ситуации, чтобы выбирать

Шестой номер рейтинга полусреднего дивизиона UFC, бывший претендент на титул, объяснил , почему дал согласие на бой с

«Я не в той ситуации, чтобы выбирать или вызывать кого-то. Я сейчас лишь шестой в рейтинге. Если UFC пришлют мне контракт на бой Бакли, я скажу да. Я никогда не отказывался от боев и не планирую начинать делать это сейчас»

Бакли провел четыре удачных боя подряд в UFC с тех пор, как вернулся в полусредний вес, включая победу нокаутом во втором раунде над другом и товарищем Бернса по команде Висенте Люке в марте.

Гилберт на данный момент идет на серии из двух поражений подряд после поединков против Белала Мухаммада и Джека Маддалены, которому он уступил досрочно этой весной.